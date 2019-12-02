Утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы

Прокурором Калмыкии в рамках реализации комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора фирмы, которая занимается фитообработкой.



Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Прокурором Калмыкии в рамках реализации комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора фирмы, которая занимается фитообработкой.Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.



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