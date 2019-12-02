Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 18:06

Утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы


Прокурором Калмыкии в рамках реализации комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора фирмы, которая занимается фитообработкой.

Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.



Другие новости по теме:

  • Утверждено обвинительное заключение в незаконном получении субсидий
  • Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Приютненского района
  • Прокуратурой Калмыкии утверждено обвинительное заключение в отношении организатора «финансовой пирамиды»
  • Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении главы КФХ
  • Две элистинки по фиктивным документам получили грант
  • Осужден гендиректор ООО «Данко»
  • Лаганский фермер обманным путем получил субсидии
  • Члена коллегии адвокатов обвинили в мошенничестве
  • В Калмыкии осудили директора сетевого магазина
  • Директор центра предпринимательства ответит за мошенничество

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34