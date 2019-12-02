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Сегодня, 15:23

В Забайкальском крае обнаружены и изъяты рога сайгака


В Забайкальском крае обнаружены и изъяты рога сайгака. Всего 113 штук. Экспертизой установлено, что они принадлежат, как минимум, 57 особям самцов. Об этом сообщается на официальном сайте профильного министерства Калмыкии. Этот вид промысла в среде браконьеров по-прежнему остается важным источником дохода.

По словам директора заповедника « Черные земли» Батаара Убушаева, ценная добыча, которая была обнаружена за пределами республики, скорее всего, рога реликтовой антилопы Казахстана. Там популяция - свыше 300 тысяч. А в калмыцких степях насчитывается до 8 тысяч сайгаков.

Предпринятые меры по борьбе с браконьерством, говорит Убушаев, приносят плоды. Тех, кто незаконно занимается их отстрелом, ждет лишение свободы до двух лет и штраф до 1 миллиона рублей. Есть уже факты, когда два человека оказались за решеткой.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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