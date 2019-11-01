Заключение под стражу и домашний арест. Судом избраны меры пресечения в отношении экс-главы Элисты и бывшего депутата ЭГС, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. Заключение под стражу и домашний арест. Судом избраны меры пресечения в отношении экс-главы Элисты и бывшего депутата ЭГС, подозреваемых в получении взятки в крупном размере.



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