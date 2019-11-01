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Вчера, 12:12

Бывший глава Элисты подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями


Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания – главы Элисты. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля «Тойота Камри» и отчуждению его в пользу своего родственника, тем самым, причинив имущественный вред государству.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



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