Бывший глава Элисты подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания – главы Элисты. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.



По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля «Тойота Камри» и отчуждению его в пользу своего родственника, тем самым, причинив имущественный вред государству.



В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания – главы Элисты. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля «Тойота Камри» и отчуждению его в пользу своего родственника, тем самым, причинив имущественный вред государству.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



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