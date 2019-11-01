В результате пожара в Элисте погибла женщина

В результате пожара в многоэтажном доме по улице Клыкова погибла 75-летняя хозяйка квартиры. Об этом нам сообщили в региональном управлении следственного комитета. Это произошло сегодня примерно в 3 часа 30 минут. Сейчас на месте трагедии работают следователи, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Рассматриваются различные версии.



Рабочая комиссия городского оперативного штаба по ликвидации последствий пожара сразу приступила к обследованию здания. Жильцы дома - более 50 человек были эвакуированы. Для них организованы два пункта временного размещения. На базе детского сада номер 33 и 17 школы. Некоторые утром отправились к родственникам. Но уже ближе к полудню жильцам было разрешено вернуться в свои квартиры. Подача воды и электричества возобновлена.



Ситуация находится на контроле главы региона. Бату Хасиков поручил максимально быстро провести восстановительные работы и определить сумму финансовой помощи пострадавшим. В результате пожара в многоэтажном доме по улице Клыкова погибла 75-летняя хозяйка квартиры. Об этом нам сообщили в региональном управлении следственного комитета. Это произошло сегодня примерно в 3 часа 30 минут. Сейчас на месте трагедии работают следователи, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Рассматриваются различные версии.Рабочая комиссия городского оперативного штаба по ликвидации последствий пожара сразу приступила к обследованию здания. Жильцы дома - более 50 человек были эвакуированы. Для них организованы два пункта временного размещения. На базе детского сада номер 33 и 17 школы. Некоторые утром отправились к родственникам. Но уже ближе к полудню жильцам было разрешено вернуться в свои квартиры. Подача воды и электричества возобновлена.Ситуация находится на контроле главы региона. Бату Хасиков поручил максимально быстро провести восстановительные работы и определить сумму финансовой помощи пострадавшим.



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