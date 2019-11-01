Вынесен приговор за развратные действия

Городская прокуратура утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца республики. Установлено, что мужчина в июле этого года, находясь в одном из подъездов многоквартирного дома, в дневное время суток совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика.



За это преступление обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде реального лишения свободы сроком до 8 лет с применением ряда дополнительных наказаний. При том, что это не первое, совершенное им преступление. Городская прокуратура утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца республики. Установлено, что мужчина в июле этого года, находясь в одном из подъездов многоквартирного дома, в дневное время суток совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика.За это преступление обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде реального лишения свободы сроком до 8 лет с применением ряда дополнительных наказаний. При том, что это не первое, совершенное им преступление.



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