ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:59

Вынесен приговор за развратные действия


Городская прокуратура утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца республики. Установлено, что мужчина в июле этого года, находясь в одном из подъездов многоквартирного дома, в дневное время суток совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика.

За это преступление обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде реального лишения свободы сроком до 8 лет с применением ряда дополнительных наказаний. При том, что это не первое, совершенное им преступление.



Другие новости по теме:

  • Сотрудники МВД Калмыкии раскрыли преступление
  • Вынесен приговор Петру Ланцанову
  • Утверждено обвинительное заключение в незаконном получении субсидий
  • Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Приютненского района
  • Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении главы КФХ
  • Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Яшкульского района
  • Вынесен обвинительный приговор в отношении сотрудников УФСИН
  • Осужден гендиректор ООО «Данко»
  • Верховный Суд Калмыкии вынес приговор педофилу
  • Житель Кетченеровского района осужден за попытку изнасилования

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34