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Сегодня, 15:39

В Кетченеровском районе восстановлена подача газа


Подача газа в 8 населенных пунктов Кетченеровского района восстановлена в полном объеме. По сообщению регионального МЧС, накануне вечером в ходе земляных работ там был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления.
На месте аварии работали оперативная группа Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона, бригада райгаза. Координацию действий и сил, задействованных при ликвидации ситуации осуществляли сотрудники МЧС.

Ход аварийных работ под личный контроль взял глава региона Бату Хасиков, к 5 утра они заершились. Об этом он написал на своей странице в инстаграм. После подворового обхода абонентов запуск газа был произведен.



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