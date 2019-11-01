В Кетченеровском районе восстановлена подача газа

Подача газа в 8 населенных пунктов Кетченеровского района восстановлена в полном объеме. По сообщению регионального МЧС, накануне вечером в ходе земляных работ там был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления.

На месте аварии работали оперативная группа Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона, бригада райгаза. Координацию действий и сил, задействованных при ликвидации ситуации осуществляли сотрудники МЧС.



Ход аварийных работ под личный контроль взял глава региона Бату Хасиков, к 5 утра они заершились. Об этом он написал на своей странице в инстаграм. После подворового обхода абонентов запуск газа был произведен. Подача газа в 8 населенных пунктов Кетченеровского района восстановлена в полном объеме. По сообщению регионального МЧС, накануне вечером в ходе земляных работ там был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления.На месте аварии работали оперативная группа Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона, бригада райгаза. Координацию действий и сил, задействованных при ликвидации ситуации осуществляли сотрудники МЧС.Ход аварийных работ под личный контроль взял глава региона Бату Хасиков, к 5 утра они заершились. Об этом он написал на своей странице в инстаграм. После подворового обхода абонентов запуск газа был произведен.



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