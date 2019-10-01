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Сегодня, 18:05

За многомиллионные долги разыскивают экс-чиновника


Свыше 13 миллиардов рублей составляет на сегодняшний день долг жителей республики по всем категориям исполнительных производств. Так, судебные приставы за многомиллионные долги разыскивают экс-чиновника и известного предпринимателя Олега Будагянца, причастного к хищениям бюджетных средств, а также другого должника - бизнесмена Савра Зараева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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