ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:35

ДТП на дорогах республики


2 человека погибли, 18 получили травмы - такова сводка ГИБДД за прошедшую неделю. Всего было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и пятеро детей.

Так, по улице Хрущева был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход доставлен в медучреждение с травмами.

А на 265 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» не справившись с управлением, жительница Татарстана совершила опрокидывание автомашины в кювет. В результате в больницу были доставлены 4 пассажиры данной автомашины с различными травмами, среди которых 3 несовершеннолетних.

Всего же за прошедшую неделю было задержано и отстранено от управления 36 водителей в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённых права управления.



Другие новости по теме:

  • В результате ДТП за неделю в Калмыкии 2 человека погибли, 17 ранены
  • В Калмыкии в ДТП погибли 2 человека
  • За прошедшую неделю зарегистрировано 5 ДТП
  • В Калмыкии перевернулись два "КамАЗа"
  • За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 ДТП
  • За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрировано 10 ДТП
  • За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрировано 14 ДТП
  • На дорогах Калмыкии зарегистрировано 9 ДТП
  • За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 10 ДТП
  • В Калмыкии за неделю задержано 66 пьяных водителей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34