ДТП на дорогах республики

2 человека погибли, 18 получили травмы - такова сводка ГИБДД за прошедшую неделю. Всего было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и пятеро детей.



Так, по улице Хрущева был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход доставлен в медучреждение с травмами.



А на 265 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» не справившись с управлением, жительница Татарстана совершила опрокидывание автомашины в кювет. В результате в больницу были доставлены 4 пассажиры данной автомашины с различными травмами, среди которых 3 несовершеннолетних.



Всего же за прошедшую неделю было задержано и отстранено от управления 36 водителей в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённых права управления. 2 человека погибли, 18 получили травмы - такова сводка ГИБДД за прошедшую неделю. Всего было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и пятеро детей.Так, по улице Хрущева был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход доставлен в медучреждение с травмами.А на 265 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» не справившись с управлением, жительница Татарстана совершила опрокидывание автомашины в кювет. В результате в больницу были доставлены 4 пассажиры данной автомашины с различными травмами, среди которых 3 несовершеннолетних.Всего же за прошедшую неделю было задержано и отстранено от управления 36 водителей в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённых права управления.



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