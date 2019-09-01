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Сегодня, 15:36

Прокуратура Калмыкии выявила хищение денежных средств


В отношении подрядной организации «КристалСтрой» возбуждено уголовное дело. Прокуратурой республики выявлен факт хищения денежных средств в размере более двух с половиной миллионов рублей.

Осенью 2017 года стройкомпания проводила строительно-монтажные работы на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Элисты. Как оказалось, подрядчик составил несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости затрат.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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