Прокуратура Калмыкии выявила хищение денежных средств

В отношении подрядной организации «КристалСтрой» возбуждено уголовное дело. Прокуратурой республики выявлен факт хищения денежных средств в размере более двух с половиной миллионов рублей.



Осенью 2017 года стройкомпания проводила строительно-монтажные работы на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Элисты. Как оказалось, подрядчик составил несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости затрат. В отношении подрядной организации «КристалСтрой» возбуждено уголовное дело. Прокуратурой республики выявлен факт хищения денежных средств в размере более двух с половиной миллионов рублей.Осенью 2017 года стройкомпания проводила строительно-монтажные работы на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Элисты. Как оказалось, подрядчик составил несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости затрат.



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