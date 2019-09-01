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Сегодня, 12:31

Неизвестный расстрелял камеры видеонаблюдения


17 камер видеонаблюдения, фиксирующих превышение скорости, расстрелял неизвестный мужчина. Полностью вышли из строя только 5 из них.

Как сообщили сегодня в министерстве цифрового развития, подобные инциденты были предусмотрены контрактом на установку камер, все расходы на себя возьмёт подрядчик, ремонтные работы уже ведутся на объектах.



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