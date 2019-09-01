Неизвестный расстрелял камеры видеонаблюдения

17 камер видеонаблюдения, фиксирующих превышение скорости, расстрелял неизвестный мужчина. Полностью вышли из строя только 5 из них.



Как сообщили сегодня в министерстве цифрового развития, подобные инциденты были предусмотрены контрактом на установку камер, все расходы на себя возьмёт подрядчик, ремонтные работы уже ведутся на объектах. 17 камер видеонаблюдения, фиксирующих превышение скорости, расстрелял неизвестный мужчина. Полностью вышли из строя только 5 из них.Как сообщили сегодня в министерстве цифрового развития, подобные инциденты были предусмотрены контрактом на установку камер, все расходы на себя возьмёт подрядчик, ремонтные работы уже ведутся на объектах.



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