Житель Лагани подозревается в браконьерстве. Накануне в приморском городе сотрудники пограничной службы остановили грузовую газель, водитель которой попытался скрыться. В ходе осмотра машины были обнаружены около 30 килограммов щучьей икры и более 3 тонн частика - сазана, жереха, сома.



Все это перевозили без каких-либо сопроводительных документов. По словам задержанного, морепродукты он приобрел случайно. Однако, как показало ихтиологическое исследование, рыба была выловлена запрещенными орудиями лова.



По факту незаконного оборота особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, возбуждено уголовное дело. Житель Лагани подозревается в браконьерстве. Накануне в приморском городе сотрудники пограничной службы остановили грузовую газель, водитель которой попытался скрыться. В ходе осмотра машины были обнаружены около 30 килограммов щучьей икры и более 3 тонн частика - сазана, жереха, сома.Все это перевозили без каких-либо сопроводительных документов. По словам задержанного, морепродукты он приобрел случайно. Однако, как показало ихтиологическое исследование, рыба была выловлена запрещенными орудиями лова.По факту незаконного оборота особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, возбуждено уголовное дело.



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