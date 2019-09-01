В Элисте без вести пропала женщина

В городской следственный отдел поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины. На протяжении трех дней она не выходила на связь с родственниками. С учетом того, что потерпевшая была предпринимателем и не планировала покидать место жительства, следствие пришло к выводу о совершении в отношении её преступления.



В этот же день было возбуждено уголовное дело. В городской следственный отдел поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины. На протяжении трех дней она не выходила на связь с родственниками. С учетом того, что потерпевшая была предпринимателем и не планировала покидать место жительства, следствие пришло к выводу о совершении в отношении её преступления.В этот же день было возбуждено уголовное дело.



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