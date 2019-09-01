ДТП в Целинном районе

Два человека погибли в результате ДТП сегодня рано утром на трассе Р-22 Каспий. Происшествие случилось в районе поселка Овата Целинного района. Столкнулись легковой иномарка и грузовая ГАЗель.



В результате аварии произошло возгорание обоих автомашин, в результате чего их водители погибли. На место для тушения пожара выезжали два отделения седьмой пожарно-спасательной части Целинного гарнизона, территориальная поисково-спасательная служба. Два человека погибли в результате ДТП сегодня рано утром на трассе Р-22 Каспий. Происшествие случилось в районе поселка Овата Целинного района. Столкнулись легковой иномарка и грузовая ГАЗель.В результате аварии произошло возгорание обоих автомашин, в результате чего их водители погибли. На место для тушения пожара выезжали два отделения седьмой пожарно-спасательной части Целинного гарнизона, территориальная поисково-спасательная служба.



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