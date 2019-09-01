Сотрудники МВД Калмыкии раскрыли преступление

Мошенничество в отношении восьми жителей региона раскрыли калмыцкие полицейские. В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники МВД по Калмыкии установили причастность 29-летнего жителя Тюменской области к совершению противоправных действий, в частности хищения обманным путем денежных средств.



Оперативники отследили пути их передвижения со счетов и установили личность подозреваемого. В настоящее время он уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений за совершение аналогичного и иных преступлений. Мошенничество в отношении восьми жителей региона раскрыли калмыцкие полицейские. В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники МВД по Калмыкии установили причастность 29-летнего жителя Тюменской области к совершению противоправных действий, в частности хищения обманным путем денежных средств.Оперативники отследили пути их передвижения со счетов и установили личность подозреваемого. В настоящее время он уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений за совершение аналогичного и иных преступлений.



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