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Сегодня, 17:30

В Целинном районе приостановлены занятия в гимназии


В школах Калмыкии – первый карантин. Закрыта Троицкая гимназия имени Городовикова из-за норовирусной инфекции. В Роспотребнадзоре заявили, что в начальном блоке учебного заведения, у 16 учащихся выявлены случаи заражения вирусной инфекцией. Санэпидимическими службами принимаются меры по ликвидации инфекции.

В опустевших классах Троицкой гимназии только учителя. Они ждут особого распоряжения местных властей. Большего всего переживают за небольшое отставание от школьной программы. Наличие норовирусной инфекции лабораторно подтверждена у шестнадцати учащихся начального блока.

Ситуацию с эпидемией в районе в срочном порядке обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Как выяснилось в ходе расследования, первые дети заболели 13 сентября. Они обратились с жалобами на многократную рвоту, потерю аппетита, общую слабость, боли в животе, повышение температуры до тридцати восьми градусов. Заболевание протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

Сейчас в гимназии введены ограничительные мероприятия, учебный процесс приостановлен. Как поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Болдырева, к возвращению учеников за парты необходимо продезинфицировать все помещения. Для уборки используют специальные средства рекомендованные для детских учреждений. Обработке подвергается всё, к чему может прикоснуться ребенок. В школьной столовой тщательно дезинфицируется посуда. Классы и коридоры постоянно проветриваются.

При открытии учебного заведения заболевшие дети будут обязаны повторно сдать анализы и предоставить справки. По словам родителей, на сегодняшний день маленьких пациентов обслуживает всего лишь один педиатр. Попасть на прием с первого раза практически невозможно.

Пока учебное заведение закрыто на семь дней. После получения результатов эпидмониторинга и лабораторных исследований ответственными органами будет принято решение о снятии или продлении карантина.



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