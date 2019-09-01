В Целинном районе приостановлены занятия в гимназии

В школах Калмыкии – первый карантин. Закрыта Троицкая гимназия имени Городовикова из-за норовирусной инфекции. В Роспотребнадзоре заявили, что в начальном блоке учебного заведения, у 16 учащихся выявлены случаи заражения вирусной инфекцией. Санэпидимическими службами принимаются меры по ликвидации инфекции.



В опустевших классах Троицкой гимназии только учителя. Они ждут особого распоряжения местных властей. Большего всего переживают за небольшое отставание от школьной программы. Наличие норовирусной инфекции лабораторно подтверждена у шестнадцати учащихся начального блока.



Ситуацию с эпидемией в районе в срочном порядке обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Как выяснилось в ходе расследования, первые дети заболели 13 сентября. Они обратились с жалобами на многократную рвоту, потерю аппетита, общую слабость, боли в животе, повышение температуры до тридцати восьми градусов. Заболевание протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась.



Сейчас в гимназии введены ограничительные мероприятия, учебный процесс приостановлен. Как поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Болдырева, к возвращению учеников за парты необходимо продезинфицировать все помещения. Для уборки используют специальные средства рекомендованные для детских учреждений. Обработке подвергается всё, к чему может прикоснуться ребенок. В школьной столовой тщательно дезинфицируется посуда. Классы и коридоры постоянно проветриваются.



При открытии учебного заведения заболевшие дети будут обязаны повторно сдать анализы и предоставить справки. По словам родителей, на сегодняшний день маленьких пациентов обслуживает всего лишь один педиатр. Попасть на прием с первого раза практически невозможно.



Пока учебное заведение закрыто на семь дней. После получения результатов эпидмониторинга и лабораторных исследований ответственными органами будет принято решение о снятии или продлении карантина. В школах Калмыкии – первый карантин. Закрыта Троицкая гимназия имени Городовикова из-за норовирусной инфекции. В Роспотребнадзоре заявили, что в начальном блоке учебного заведения, у 16 учащихся выявлены случаи заражения вирусной инфекцией. Санэпидимическими службами принимаются меры по ликвидации инфекции.В опустевших классах Троицкой гимназии только учителя. Они ждут особого распоряжения местных властей. Большего всего переживают за небольшое отставание от школьной программы. Наличие норовирусной инфекции лабораторно подтверждена у шестнадцати учащихся начального блока.Ситуацию с эпидемией в районе в срочном порядке обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Как выяснилось в ходе расследования, первые дети заболели 13 сентября. Они обратились с жалобами на многократную рвоту, потерю аппетита, общую слабость, боли в животе, повышение температуры до тридцати восьми градусов. Заболевание протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась.Сейчас в гимназии введены ограничительные мероприятия, учебный процесс приостановлен. Как поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Болдырева, к возвращению учеников за парты необходимо продезинфицировать все помещения. Для уборки используют специальные средства рекомендованные для детских учреждений. Обработке подвергается всё, к чему может прикоснуться ребенок. В школьной столовой тщательно дезинфицируется посуда. Классы и коридоры постоянно проветриваются.При открытии учебного заведения заболевшие дети будут обязаны повторно сдать анализы и предоставить справки. По словам родителей, на сегодняшний день маленьких пациентов обслуживает всего лишь один педиатр. Попасть на прием с первого раза практически невозможно.Пока учебное заведение закрыто на семь дней. После получения результатов эпидмониторинга и лабораторных исследований ответственными органами будет принято решение о снятии или продлении карантина.



Смотреть полный выпуск новостей



