К расследованию ЧП в Лаганском районе приступили следственные органы. Им предстоит выяснить причины гибели рыбака, поиски которого продолжались четверо суток. В них были задействованы силы регионального МЧС. К расследованию ЧП в Лаганском районе приступили следственные органы. Им предстоит выяснить причины гибели рыбака, поиски которого продолжались четверо суток. В них были задействованы силы регионального МЧС.



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