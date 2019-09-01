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Вчера, 18:02

Жителя Калмыкии задержали в Астраханской области с крупной партией наркотиков


Жителя Калмыкии задержали в Астраханской области с крупной партией наркотиков. В общей сложности запрещенных веществ изъяли почти на полтора килограмма. Он перевозил их в багажнике своего автомобиля. Это несколько крупных пакетов, доверху набитых листьями дикой конопли.

Мужчине придётся ответить за свои действия перед законом: в отношении него возбуждено уголовное дело. Как добавляют в правоохранительных органах, прежде он попадался на аналогичном «промысле» и уже был судим за подобное преступление.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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