Жителя Калмыкии задержали в Астраханской области с крупной партией наркотиков. В общей сложности запрещенных веществ изъяли почти на полтора килограмма. Он перевозил их в багажнике своего автомобиля. Это несколько крупных пакетов, доверху набитых листьями дикой конопли.



Мужчине придётся ответить за свои действия перед законом: в отношении него возбуждено уголовное дело. Как добавляют в правоохранительных органах, прежде он попадался на аналогичном «промысле» и уже был судим за подобное преступление. Жителя Калмыкии задержали в Астраханской области с крупной партией наркотиков. В общей сложности запрещенных веществ изъяли почти на полтора килограмма. Он перевозил их в багажнике своего автомобиля. Это несколько крупных пакетов, доверху набитых листьями дикой конопли.Мужчине придётся ответить за свои действия перед законом: в отношении него возбуждено уголовное дело. Как добавляют в правоохранительных органах, прежде он попадался на аналогичном «промысле» и уже был судим за подобное преступление.



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