Более 20 человек пострадали в ДТП на дорогах республики

Один человек погиб, более двадцати человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе семеро детей. Таковы данные по аварийности на дорогах республики за последнюю неделю.



Как сообщили сегодня в ГИБДД, зарегистрировано 9 ДТП. Так, в Элисте был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне перехода.



Участниками еще одного ДТП в селе Троицкое стали 32-летняя элистинка и ее пассажиры. Женщина за рулем автомашины, поворачивая с второстепенной дороги на главную, не уступила преимущество в движении другому автомобилю. В результате, пассажиры двух машин получили различные ранения и были доставлены в медучреждение.



Кроме того, за истекшую неделю тридцать шесть водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Шестеро из них ранее уже были лишены прав. Один человек погиб, более двадцати человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе семеро детей. Таковы данные по аварийности на дорогах республики за последнюю неделю.Как сообщили сегодня в ГИБДД, зарегистрировано 9 ДТП. Так, в Элисте был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне перехода.Участниками еще одного ДТП в селе Троицкое стали 32-летняя элистинка и ее пассажиры. Женщина за рулем автомашины, поворачивая с второстепенной дороги на главную, не уступила преимущество в движении другому автомобилю. В результате, пассажиры двух машин получили различные ранения и были доставлены в медучреждение.Кроме того, за истекшую неделю тридцать шесть водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Шестеро из них ранее уже были лишены прав.



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