ЧП в первом микрорайоне

В первом микрорайоне столицы было найдено тело неизвестного мужчины. По предварительной информации следственного комитета, следов насильственной смерти не обнаружено.



Сейчас выясняются все обстоятельства и личность скончавшегося. Тело отправлено на вскрытие. По этому факту проводится процессуальная проверка. В первом микрорайоне столицы было найдено тело неизвестного мужчины. По предварительной информации следственного комитета, следов насильственной смерти не обнаружено.Сейчас выясняются все обстоятельства и личность скончавшегося. Тело отправлено на вскрытие. По этому факту проводится процессуальная проверка.



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