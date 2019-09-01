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Сегодня, 12:27

ЧП в первом микрорайоне


В первом микрорайоне столицы было найдено тело неизвестного мужчины. По предварительной информации следственного комитета, следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас выясняются все обстоятельства и личность скончавшегося. Тело отправлено на вскрытие. По этому факту проводится процессуальная проверка.



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