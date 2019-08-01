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Вчера, 17:59

Жительница Элисты подверглась мошенническим действиям


Очередной жертвой телефонного мошенничества стала жительница Элисты. Женщине позвонил неизвестный ей мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что ее банковские счета подверглись мошенническим действиям. А для того, чтобы предотвратить хищение денежных средств, их необходимо перевести на указанный счет. В результате, потерпевшая лишилась всех своих сбережений.



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