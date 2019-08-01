Перед судом предстанут инспекторы ДПС

За получение взятки перед судом предстанут два бывших инспектора дорожно-патрульной службы МВД Калмыкии.



Следствием установлено, что в феврале, полицейские остановили машину с алкогольными напитками и потребовали от водителя деньги. В результате вымогательства они получили 10 тысяч рублей и две бутылки спиртного. За получение взятки перед судом предстанут два бывших инспектора дорожно-патрульной службы МВД Калмыкии.Следствием установлено, что в феврале, полицейские остановили машину с алкогольными напитками и потребовали от водителя деньги. В результате вымогательства они получили 10 тысяч рублей и две бутылки спиртного.



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