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Вчера, 17:58

Возбуждено дело в отношении жительницы Элисты


Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 22-летней элистинки.

В ходе проверки республиканской прокуратурой установлено, что девушка на своей странице в социальной сети разместила аудиозапись, признанную решением Ленинского районного суда города Тюмени экстремистским материалом. В эти дни дело рассматривает Элистинкий городской суд.

Федеральный список запрещенных экстремистских материалов утвержден Министерством Юстиции России с 2014 года.



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