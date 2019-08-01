Возбуждено дело в отношении жительницы Элисты

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 22-летней элистинки.



В ходе проверки республиканской прокуратурой установлено, что девушка на своей странице в социальной сети разместила аудиозапись, признанную решением Ленинского районного суда города Тюмени экстремистским материалом. В эти дни дело рассматривает Элистинкий городской суд.



Федеральный список запрещенных экстремистских материалов утвержден Министерством Юстиции России с 2014 года. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 22-летней элистинки.В ходе проверки республиканской прокуратурой установлено, что девушка на своей странице в социальной сети разместила аудиозапись, признанную решением Ленинского районного суда города Тюмени экстремистским материалом. В эти дни дело рассматривает Элистинкий городской суд.Федеральный список запрещенных экстремистских материалов утвержден Министерством Юстиции России с 2014 года.



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