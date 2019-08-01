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Сегодня, 15:11

Пожар в центре города


Пожар в центре города. По сообщению пресс-службы управления МЧС, примерно час назад поступил сигнал о возгорании частного домовладения по улице Чкалова, 4. На место ЧП сразу же выехали три пожарных расчета.

На эту минуту пожар почти потушен. Но, как отмечают в ведомстве, проезду спецтранспорта мешали припаркованные во дворах многоэтажек автомобили. Кровля жилого здания была объята огнем. По предварительной версии, пожар произошел из-за коротко замыкания.



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