Пожар в центре города. По сообщению пресс-службы управления МЧС, примерно час назад поступил сигнал о возгорании частного домовладения по улице Чкалова, 4. На место ЧП сразу же выехали три пожарных расчета.



На эту минуту пожар почти потушен. Но, как отмечают в ведомстве, проезду спецтранспорта мешали припаркованные во дворах многоэтажек автомобили. Кровля жилого здания была объята огнем. По предварительной версии, пожар произошел из-за коротко замыкания. Пожар в центре города. По сообщению пресс-службы управления МЧС, примерно час назад поступил сигнал о возгорании частного домовладения по улице Чкалова, 4. На место ЧП сразу же выехали три пожарных расчета.На эту минуту пожар почти потушен. Но, как отмечают в ведомстве, проезду спецтранспорта мешали припаркованные во дворах многоэтажек автомобили. Кровля жилого здания была объята огнем. По предварительной версии, пожар произошел из-за коротко замыкания.



Смотреть полный выпуск новостей



