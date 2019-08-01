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Вчера, 17:58

Житель Лагани предстанет перед судом


Житель Лагани предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили сегодня в республиканской прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что он осуществлял сбор конопли, и на территории своего частного домовладения изготавливал наркотическое средство - масло каннабиса.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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