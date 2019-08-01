Житель Лагани предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.



Как сообщили сегодня в республиканской прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что он осуществлял сбор конопли, и на территории своего частного домовладения изготавливал наркотическое средство - масло каннабиса. Житель Лагани предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.Как сообщили сегодня в республиканской прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что он осуществлял сбор конопли, и на территории своего частного домовладения изготавливал наркотическое средство - масло каннабиса.



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