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Вчера, 21:00

ЧП на федеральной трассе


Сегодня на трассе, в районе посёлка Эрмели в Яшкульском районе загорелся автобус. Сообщение об этом поступило в МЧС в 16.05.

Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего из Астрахани в Пятигорск. В салоне находилось 24 человека, в том числе ребёнок. Очевидцам удалось снять видео на телефон. На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был сразу ликвидирован.



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