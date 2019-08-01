ЧП на федеральной трассе

Сегодня на трассе, в районе посёлка Эрмели в Яшкульском районе загорелся автобус. Сообщение об этом поступило в МЧС в 16.05.



Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего из Астрахани в Пятигорск. В салоне находилось 24 человека, в том числе ребёнок. Очевидцам удалось снять видео на телефон. На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был сразу ликвидирован. Сегодня на трассе, в районе посёлка Эрмели в Яшкульском районе загорелся автобус. Сообщение об этом поступило в МЧС в 16.05.Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего из Астрахани в Пятигорск. В салоне находилось 24 человека, в том числе ребёнок. Очевидцам удалось снять видео на телефон. На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был сразу ликвидирован.



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