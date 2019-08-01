Члена коллегии адвокатов обвинили в мошенничестве

Член Калмыцкой республиканской коллегии адвокатов признан виновным в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу. Как сообщают в следственном комитете, преступление расценено как хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.



Следствием установлено, что обвиняемый, будучи адвокатом, под предлогом якобы передачи денежных средств должностным лицам органов следствия, прокуратуры и суда обманным путем завладел денежными средствами подзащитного и его супруги на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



Кроме того в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении лица, чьи интересы он представлял как адвокат, предоставил суду в качестве письменного доказательства поддельный документ. Член Калмыцкой республиканской коллегии адвокатов признан виновным в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу. Как сообщают в следственном комитете, преступление расценено как хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.Следствием установлено, что обвиняемый, будучи адвокатом, под предлогом якобы передачи денежных средств должностным лицам органов следствия, прокуратуры и суда обманным путем завладел денежными средствами подзащитного и его супруги на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.Кроме того в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении лица, чьи интересы он представлял как адвокат, предоставил суду в качестве письменного доказательства поддельный документ.



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