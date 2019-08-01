Сотрудниками ФСБ предотвращен условный теракт

Региональное управление ФСБ совместно с оперативным штабом Калмыкии предотвратили условный теракт в Элисте. Террористами была захвачена Элистинская противочумная станция.



В целях безопасного проведения силовыми структурами плановых тактико-специальных учений по антитеррору, было временно прекращено движение транспортных средств на федеральной автодороге «Астрахань - Элиста - Ставрополь».



Согласно сценарию, оперативная обстановка в регионе резко осложнилась в 8 утра. Группа лиц, вооруженных автоматическим оружием под угрозой его применения, совершила захват здания противочумной станции. В заложниках оказались охранник учреждения и программист. Оперативным штабом было принято решение о введении на территории Элисты режима контртеррористической операции. В час дня бойцы спецназа начали штурм. К месту ЧС прибыла бронетехника. В результате три террориста уничтожены. На месте обнаружены боеприпасы и самодельное взрывное устройство.



По легенде учений, вторая группа террористов осела в балке Салын и собиралась захватить резервуар чистой воды. Для этого им был необходим штамм чумы, который в это время хранился в лаборатории.



Захватывающие кадры, со взрывами и выстрелами: поиск остальных преступников осуществлялся с привлечением авиации федеральной службы безопасности.



Группа лиц передвигалась на автомашине Нива. В результате грамотно спланированных и проведенных мероприятий освобождены все заложники. Преступники уничтожены. На месте осталась работать следственная группа. Руководил контртеррористической операцией начальник регионального управления ФСБ Павел Булкин.



Были задействованы более пятисот сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ, медицины катастроф и МЧС. Силовые и правоохранительные структуры работали в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. В целом, действия подразделений, участвовавших в тактико-специальных учениях, получили положительную оценку руководства Оперативного штаба. Задача была выполнена. Региональное управление ФСБ совместно с оперативным штабом Калмыкии предотвратили условный теракт в Элисте. Террористами была захвачена Элистинская противочумная станция.В целях безопасного проведения силовыми структурами плановых тактико-специальных учений по антитеррору, было временно прекращено движение транспортных средств на федеральной автодороге «Астрахань - Элиста - Ставрополь».Согласно сценарию, оперативная обстановка в регионе резко осложнилась в 8 утра. Группа лиц, вооруженных автоматическим оружием под угрозой его применения, совершила захват здания противочумной станции. В заложниках оказались охранник учреждения и программист. Оперативным штабом было принято решение о введении на территории Элисты режима контртеррористической операции. В час дня бойцы спецназа начали штурм. К месту ЧС прибыла бронетехника. В результате три террориста уничтожены. На месте обнаружены боеприпасы и самодельное взрывное устройство.По легенде учений, вторая группа террористов осела в балке Салын и собиралась захватить резервуар чистой воды. Для этого им был необходим штамм чумы, который в это время хранился в лаборатории.Захватывающие кадры, со взрывами и выстрелами: поиск остальных преступников осуществлялся с привлечением авиации федеральной службы безопасности.Группа лиц передвигалась на автомашине Нива. В результате грамотно спланированных и проведенных мероприятий освобождены все заложники. Преступники уничтожены. На месте осталась работать следственная группа. Руководил контртеррористической операцией начальник регионального управления ФСБ Павел Булкин.Были задействованы более пятисот сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ, медицины катастроф и МЧС. Силовые и правоохранительные структуры работали в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. В целом, действия подразделений, участвовавших в тактико-специальных учениях, получили положительную оценку руководства Оперативного штаба. Задача была выполнена.



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