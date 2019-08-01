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Сегодня, 17:47

Инспекторами ГИБДД задержаны 49 нетрезвых водителей


За неделю сотрудниками ГИБДД задержаны 49 нетрезвых водителей, 5 уже были лишены права. Еще трое остановлены накануне.

Один из случаев выявлен в Городовиковском районе. 35-летний житель Ставропольского края управлял автомобилем в состоянии опьянения, при этом создавал аварийную ситуацию на дороге. В ходе проверки было установлено, что три года назад он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее в Целинном районе полицейские остановили мотоцикл, им управлял нетрезвый местный житель. Он также не смог предоставить стражам порядка водительское удостоверение, из-за того, что ранее лишился документа за езду в состоянии опьянения. За год в МВД возбуждено более 120 уголовных дел.



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