Вандалы повредили воркаут-площадку в парке «Дружба»

В Элисте вандалы испортили новую воркаут-площадку в парке Дружба, которую на днях в торжественной обстановке открывали министр спорта России Павел Колобков вместе с временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасиковым.



А сегодня спортивный инвентарь обнаружили испорченным: деформировано баскетбольное кольцо, сломана цепь боксерской груши, запачкано мягкое покрытие. Комитет по делам молодежи и спорта администрации Элисты сразу отреагировал на порчу имущества, некоторые повреждения устранены, сейчас идут ремонтные работы. В Элисте вандалы испортили новую воркаут-площадку в парке Дружба, которую на днях в торжественной обстановке открывали министр спорта России Павел Колобков вместе с временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасиковым.А сегодня спортивный инвентарь обнаружили испорченным: деформировано баскетбольное кольцо, сломана цепь боксерской груши, запачкано мягкое покрытие. Комитет по делам молодежи и спорта администрации Элисты сразу отреагировал на порчу имущества, некоторые повреждения устранены, сейчас идут ремонтные работы.



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