Самолет из Калмыкии совершил экстренную посадку

Экстренную посадку в Минеральных Водах совершил самолет сухой суперджет 100 следовавший из Элисты в Сочи. Как сообщают информационные агентства, пострадавших нет.



При выполнении рейса командир воздушного судна связался с диспетчером и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке. Ситуация разрешилась благополучно. Напомним, самолет принадлежит авиакомпании Азимут. Экстренную посадку в Минеральных Водах совершил самолет сухой суперджет 100 следовавший из Элисты в Сочи. Как сообщают информационные агентства, пострадавших нет.При выполнении рейса командир воздушного судна связался с диспетчером и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке. Ситуация разрешилась благополучно. Напомним, самолет принадлежит авиакомпании Азимут.



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