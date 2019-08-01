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Вчера, 12:25

Самолет из Калмыкии совершил экстренную посадку


Экстренную посадку в Минеральных Водах совершил самолет сухой суперджет 100 следовавший из Элисты в Сочи. Как сообщают информационные агентства, пострадавших нет.

При выполнении рейса командир воздушного судна связался с диспетчером и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке. Ситуация разрешилась благополучно. Напомним, самолет принадлежит авиакомпании Азимут.



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