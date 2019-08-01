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Сегодня, 12:37

В Верховном суде рассматривают апелляционную жалобу защитников Петра Ланцанова


Сегодня в Верховном суде началось рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитников Петра Ланцанова. Напомним, он занимал должность первого заместителя председателя правительства республики.

Приговором Элистинского городского суда Ланцанов признан виновным сразу по двум статьям: мошенничество и превышение должностных полномочий. В частности, речь идет о махинациях с многомиллионными субсидиями для сельхозтоваропроизводителей, выплаты которых осуществлялись только при предоставлении ими документов, подтверждающих перечисление на специальный расчетный счет.

Приговором первой инстанции Петру Ланцанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере пятьсот тысяч рублей.

Судебное заседание проходит в режиме видеоконференции. Когда будет поставлена окончательная точка в деле, пока неизвестно.



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