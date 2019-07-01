Водоем «Шагардык» закрыт на карантин

Водоем «Шагардык», расположенный на территории Приютненского района, закрыт на карантин. Инспекторы управления Россельхознадзора взяли здесь пробы рыбы.



По результатам лабораторных исследований, в образцах обнаружены возбудители ботриоцефалеза. Это опасное гельминтозное заболевание рыб, характеризующееся поражением кишечника, при выявлении которого могут устанавливаться карантинные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Водоем «Шагардык», расположенный на территории Приютненского района, закрыт на карантин. Инспекторы управления Россельхознадзора взяли здесь пробы рыбы.По результатам лабораторных исследований, в образцах обнаружены возбудители ботриоцефалеза. Это опасное гельминтозное заболевание рыб, характеризующееся поражением кишечника, при выявлении которого могут устанавливаться карантинные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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