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Сегодня, 12:26

ДТП со смертельным исходом


Четыре человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Такова печальная статистика дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики за прошедшую неделю.

Из трех ДТП наиболее масштабное, унесшее человеческие жизни произошло рано утром в воскресенье на федеральной автодороге, проходящей по территории Сарпинского района. Столкнулись два транспортных средства. Водитель автомашины «Лада-Калина», житель Дагестана выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада-Приора» под управлением жителя Калмыкии. В результате ДТП оба водителя и пассажиры «Лада Калина» погибли на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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