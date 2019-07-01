В Элисты выявлены загрязнения воздуха

В атмосферном воздухе Элисты выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таких, как, диоксид азота, серы, аммиак и другие. Пробы проводили сотрудники Роспотребнадзора по жалобам элистинцев. В период с 8 по 18 июля они обращались в ведомство на ежедневный запах гари по 2, 4, 8, и 9 микрорайонах, а также по по улицам Калачинская и Эсамбаева. В ходе проверки был проведен осмотр прилегающих к Элисте территорий, на которых выявлена причина загрязнения атмосферного воздуха.



В частности, на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования, расположенного северо-восточнее Астраханского поста ГАИ , обнаружены очаги возгорания и тления органических отходов. По выявленным нарушениям в отношении администрации города составлен протокол об административном правонарушении. В атмосферном воздухе Элисты выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таких, как, диоксид азота, серы, аммиак и другие. Пробы проводили сотрудники Роспотребнадзора по жалобам элистинцев. В период с 8 по 18 июля они обращались в ведомство на ежедневный запах гари по 2, 4, 8, и 9 микрорайонах, а также по по улицам Калачинская и Эсамбаева. В ходе проверки был проведен осмотр прилегающих к Элисте территорий, на которых выявлена причина загрязнения атмосферного воздуха.В частности, на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования, расположенного северо-восточнее Астраханского поста ГАИ , обнаружены очаги возгорания и тления органических отходов. По выявленным нарушениям в отношении администрации города составлен протокол об административном правонарушении.



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