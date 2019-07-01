В восточной промзоне Элисты уже неделю горит степь. Все это время горожане вдыхают зловонные запахи гари. Как сегодня выяснили специалисты Роспотребнадзора, произошло возгорание несанкционированной свалки биологических отходов.



Лесополоса на загородном шоссе постепенно заполняется останками мертвых животных. Только их никто не убирает. Подобные случаи уже фиксировались. Однако большая часть скотомогильников осталась на месте.



В ведомстве уже начали проводить проверку по отслеживанию санитарно-эпидемиологической ситуации. В восточной промзоне Элисты уже неделю горит степь. Все это время горожане вдыхают зловонные запахи гари. Как сегодня выяснили специалисты Роспотребнадзора, произошло возгорание несанкционированной свалки биологических отходов.Лесополоса на загородном шоссе постепенно заполняется останками мертвых животных. Только их никто не убирает. Подобные случаи уже фиксировались. Однако большая часть скотомогильников осталась на месте.В ведомстве уже начали проводить проверку по отслеживанию санитарно-эпидемиологической ситуации.



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