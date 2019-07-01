Утверждено обвинительное заключение в незаконном получении субсидий

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения. По данным прокуратуры, он незаконно получил субсидии в области животноводства на общую сумму без малого 3 миллиона рублей.



Прокуратура республики в рамках реализации Комплексного плана декриминализации сельского хозяйства продолжает работу по выявлению фактов хищения бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозтоваропроизводителей республики



Накануне и.о. прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1. Уголовного кодекса РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжения указанными денежными средствами лицом с использованием своего служебного положения).

Органом следствия установлено, что руководитель юридического лица в 2016-2018 годах на основании поддельных справок незаконно получил субсидии в области животноводства на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей. Кроме того, органом следствия установлены факты легализации обвиняемым преступного дохода путем заключения фиктивных сделок по приобретению сельскохозяйственных животных на сумму свыше 1,3 млн. рублей.

Уголовное дело вместе с иском прокурора республики о взыскании с виновного причиненного ущерба на сумму 2,8 млн. рублей направлено в суд для рассмотрения по существу.

Совершение мошенничества в крупном размере карается уголовным законом штрафом от 100 до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей; за легализацию преступных доходов предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс.рублей. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения. По данным прокуратуры, он незаконно получил субсидии в области животноводства на общую сумму без малого 3 миллиона рублей.Прокуратура республики в рамках реализации Комплексного плана декриминализации сельского хозяйства продолжает работу по выявлению фактов хищения бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозтоваропроизводителей республикиНакануне и.о. прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1. Уголовного кодекса РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжения указанными денежными средствами лицом с использованием своего служебного положения).Органом следствия установлено, что руководитель юридического лица в 2016-2018 годах на основании поддельных справок незаконно получил субсидии в области животноводства на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей. Кроме того, органом следствия установлены факты легализации обвиняемым преступного дохода путем заключения фиктивных сделок по приобретению сельскохозяйственных животных на сумму свыше 1,3 млн. рублей.Уголовное дело вместе с иском прокурора республики о взыскании с виновного причиненного ущерба на сумму 2,8 млн. рублей направлено в суд для рассмотрения по существу.Совершение мошенничества в крупном размере карается уголовным законом штрафом от 100 до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей; за легализацию преступных доходов предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс.рублей.



Смотреть полный выпуск новостей



