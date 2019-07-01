В Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня в половине 9 утра произошло ДТП на 276 километре федеральной дороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Есть жертвы.



По предварительной версии ГИБДД, житель Саратовской области за рулем «Ваз -2114» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением жителя Юстинского района.



В результате водитель, а также пассажирка «Лады» скончались на месте. 5 человек, находившиеся в обоих автомобилях, госпитализированы с травмами. Сегодня в половине 9 утра произошло ДТП на 276 километре федеральной дороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Есть жертвы.По предварительной версии ГИБДД, житель Саратовской области за рулем «Ваз -2114» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением жителя Юстинского района.В результате водитель, а также пассажирка «Лады» скончались на месте. 5 человек, находившиеся в обоих автомобилях, госпитализированы с травмами.



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