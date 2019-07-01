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Вчера, 14:26

В Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом


Сегодня в половине 9 утра произошло ДТП на 276 километре федеральной дороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Есть жертвы.

По предварительной версии ГИБДД, житель Саратовской области за рулем «Ваз -2114» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением жителя Юстинского района.

В результате водитель, а также пассажирка «Лады» скончались на месте. 5 человек, находившиеся в обоих автомобилях, госпитализированы с травмами.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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