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Сегодня, 16:23

В Черноземельском районе произошло ДТП со смертельным исходом


Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня утром на территории Черноземельского района.

По предварительной версии МВД, житель Таджикистана, управляя иномаркой, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров - жители Узбекистана и Таджикистана, были доставлены в Яшкульскую ЦРБ, где один из них от травм скончался. Еще один человек доставлен в ресбольницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое, - сообщает руководитель травмацентра 1 уровня Дорджи Куськеев.

Что же касается пострадавшего в ДТП, которое произошло накануне, на трассе «Волгоград-Элиста», он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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