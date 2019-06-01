В Черноземельском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня утром на территории Черноземельского района.



По предварительной версии МВД, житель Таджикистана, управляя иномаркой, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров - жители Узбекистана и Таджикистана, были доставлены в Яшкульскую ЦРБ, где один из них от травм скончался. Еще один человек доставлен в ресбольницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое, - сообщает руководитель травмацентра 1 уровня Дорджи Куськеев.



Что же касается пострадавшего в ДТП, которое произошло накануне, на трассе «Волгоград-Элиста», он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня утром на территории Черноземельского района.По предварительной версии МВД, житель Таджикистана, управляя иномаркой, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров - жители Узбекистана и Таджикистана, были доставлены в Яшкульскую ЦРБ, где один из них от травм скончался. Еще один человек доставлен в ресбольницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое, - сообщает руководитель травмацентра 1 уровня Дорджи Куськеев.Что же касается пострадавшего в ДТП, которое произошло накануне, на трассе «Волгоград-Элиста», он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



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