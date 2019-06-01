В Элисте произошло дорожно-транспортное происшествие

В Элисте сегодня утром на перекрестке Ленина Чкалова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю, в результате чего девушка, управлявшая транспортным средством, врезалась в опорный столб.



С травмами она доставлена в соответствующее отделение республиканской больницы. В Элисте сегодня утром на перекрестке Ленина Чкалова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю, в результате чего девушка, управлявшая транспортным средством, врезалась в опорный столб.С травмами она доставлена в соответствующее отделение республиканской больницы.



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