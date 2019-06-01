В Калмыкии отмечено 12 случаев заражения геморрагической лихорадкой

В степном регионе резко выросло количество обращений по поводу укусов клещей. Отмечено 12 случаев заражения геморрагической лихорадкой.



Лабораторное исследование подтвердило диагноз у жителя Октябрьского района, который в пятницу обратился за помощью к специалистам. Сейчас он находится в Элисте под наблюдением врачей. Состояние больного не вызывает опасения. Об этом сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора. В степном регионе резко выросло количество обращений по поводу укусов клещей. Отмечено 12 случаев заражения геморрагической лихорадкой.Лабораторное исследование подтвердило диагноз у жителя Октябрьского района, который в пятницу обратился за помощью к специалистам. Сейчас он находится в Элисте под наблюдением врачей. Состояние больного не вызывает опасения. Об этом сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора.



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