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Вчера, 17:06

Задержан подозреваемый в убийстве 65-летней элистинки


Срочная информация! Третий подозреваемый в убийстве 65-летней элистинки был задержан на одном из автовокзалов в Белоруссии. В настоящий момент решается вопрос об его экстрадиции в Российскую Федерацию - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что ранее сотрудниками главного управления собственной безопасности ведомства, прибывшими для оказания практической помощи в Калмыкию, во взаимодействии с оперативниками отдела уголовного розыска и ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД была установлена причастность троих участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к гибели 65-летней местной жительницы.

Двое полицейских были задержаны и переданы в следственные органы, а третий объявлен в розыск.



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