Лаганский фермер обманным путем получил субсидии

Из надзорного ведомства сообщают, что фермер Лаганского района обманным путем получил субсидии на создание КФХ. Прокуратурой Лаганского района утверждено обвинительное заключение.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за мошенничество в крупном размере - лишение свободы на срок до 6 лет. Из надзорного ведомства сообщают, что фермер Лаганского района обманным путем получил субсидии на создание КФХ. Прокуратурой Лаганского района утверждено обвинительное заключение.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за мошенничество в крупном размере - лишение свободы на срок до 6 лет.



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