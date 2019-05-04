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Сегодня, 15:09

В Элисте сгорела автомашина


Сегодня во дворе дома номер 26 в 4 микрорайоне произошло возгорание автомобилей. В три часа утра в дежурную часть МЧС поступил звонок.

По словам жильцов, одна машина выгорела почти полностью. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.



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