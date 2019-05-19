Пожарные потушили мусорный контейнер

Сегодня утром пожарные тушили мусорный контейнер в центре города на территории частной аптеки. По предварительной версии специалистов МЧС региона, причиной возгорания стало следствием попадания на бумажные коробки окурка сигарет. Сегодня утром пожарные тушили мусорный контейнер в центре города на территории частной аптеки. По предварительной версии специалистов МЧС региона, причиной возгорания стало следствием попадания на бумажные коробки окурка сигарет.



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