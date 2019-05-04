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Вчера, 22:01

Осужден фермер за мошенничество


Фермер Целинного района, который мошенническим путем получил субсидии, приговорен к реальному сроку.

Судом установлено, что 34-летний глава КФХ, узнав о компенсации ущерба по госпрограмме, подал в аграрное ведомство фиктивные документы о гибели урожая в результате засухи. Ему выдали средства на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Сумма причинного ущерба государству составила примерно полтора миллиона рублей.



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