В Целинном районе застрелен водитель

В Целинном межрайонном отделе следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве.



По версии следствия, сегодня рано утром находясь в степи, он остановил проезжавший автомобиль. Возникла ссора. В результате он выстрелил в водителя из ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия. В Целинном межрайонном отделе следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве.По версии следствия, сегодня рано утром находясь в степи, он остановил проезжавший автомобиль. Возникла ссора. В результате он выстрелил в водителя из ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия.



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