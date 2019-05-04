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Вчера, 21:59

В Целинном районе застрелен водитель


В Целинном межрайонном отделе следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, сегодня рано утром находясь в степи, он остановил проезжавший автомобиль. Возникла ссора. В результате он выстрелил в водителя из ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия.



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