В отношении руководителя Роспотребнадзора возбуждено уголовное дело

Срочная новость. В отношении руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в использовании служебного положения в личных целях.



Как сообщили сегодня в следственном комитете, выяснилось, что в течение почти 3 лет подозреваемый давал незаконные указания сотрудникам ведомства подготовить положительные заключения о соответствии санитарным нормам трем организациям, которые оказывают населению платные медицинские услуги, несмотря на имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Срочная новость. В отношении руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в использовании служебного положения в личных целях.Как сообщили сегодня в следственном комитете, выяснилось, что в течение почти 3 лет подозреваемый давал незаконные указания сотрудникам ведомства подготовить положительные заключения о соответствии санитарным нормам трем организациям, которые оказывают населению платные медицинские услуги, несмотря на имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических норм.



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