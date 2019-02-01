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Сегодня, 12:35

В Комсомольском выявили продажу алкоголя с поддельными акцизными марками


В одном из магазинов поселка Комсомольский выявили факт реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

В Черноземельском районе полицейские задержали местного жителя, у которого была изъята бутылка со спиртосодержащей продукцией. У стражей порядка она вызвала сомнение.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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