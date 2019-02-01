В селе Вознесеновка произошла трагедия. Двое детей погибли в результате пожара. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, по предварительным данным, их мать уехала в Элисту, закрыв малышей, одному из которых 4 года, а другому – всего два с половиной. Пока женщины не было, произошел пожар. Оставшиеся одни дети не смогли выбраться.



Возбуждено уголовное дело. Съемочная группа "Вестей" сразу же выехала на место происшествия вместе с группой следователей и криминалистов. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания. Проводятся пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.



Наши корреспонденты будут следить за развитием событий и разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. В селе Вознесеновка произошла трагедия. Двое детей погибли в результате пожара. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, по предварительным данным, их мать уехала в Элисту, закрыв малышей, одному из которых 4 года, а другому – всего два с половиной. Пока женщины не было, произошел пожар. Оставшиеся одни дети не смогли выбраться.Возбуждено уголовное дело. Съемочная группа "Вестей" сразу же выехала на место происшествия вместе с группой следователей и криминалистов. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания. Проводятся пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.Наши корреспонденты будут следить за развитием событий и разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.



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